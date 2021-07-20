Черданцев — о Башкировой, сбившей детей: каждый день на дороге попадаются такие Валерии

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал трагедию, в которой 19-летняя Валерия Башкирова на пешеходном переходе насмерть сбила двух детей. Георгий высказал слова соболезнования родственникам детей, а также поделился мнением о водителях, смотрящих в телефон во время движения автомобиля.

«Жуткая история с Башкировой, которая сбила детей на пешеходном переходе… Детей жалко очень… Соболезнования родственникам…

В Париже уже давно установлены камеры, которые автоматически штрафуют за телефон в руках водителя. По-моему, штраф 200 или 250 евро. Около 15 000 рублей. Причем не важно, телефон в руках водителя или какой-то иной предмет. Это не важно. Зафиксировала камера посторонний предмет в руках водителя похожий на телефон — плати штраф или доказывай, что это не телефон, а прибор для продления жизни или там не знаю чего еще.

Телефоны в руках водителей бесят давно. Пользуюсь ли я телефоном за рулем? Нет! У меня установлена громкая связь. Да, когда стоишь в пробке — стоишь, а не едешь — можно глянуть мессенджер, но это исключительно в положении, когда машина не двигается. Но сколько раз обращал внимание — едет машина в левом ряду явно ниже скорости потока. Но едет. Объезжаешь, думаешь, ну, скорее всего, водитель сидит в телефоне, ровняешься с такой машиной — точно! И это не единичный случай, каждый день на дороге попадаются такие Валерии», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее Тверской суд Москвы заключил под стражу водителя Валерию Башкирову, которая сбила на улице Авиаторов пару с тремя детьми, двое из которых погибли, рассказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.