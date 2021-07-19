Начальник сборных команд России по хоккею с мячом умер от коронавируса

Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка умер от коронавируса.

«Коллектив Федерации хоккея с мячом России и тренерский штаб мужской национальной сборной страны скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Анатольевича. Сегодня мы потеряли не просто коллегу и профессионала, всю свою жизнь отдавшего русскому хоккею, но большого друга и незаменимого для многих человека», — говорится на сайте федерации.

Спинке было 54 года. В качестве вратаря он защищал ворота команд из Красногорска, Свердловской области и Казани.

Спинка был госпитализирован несколько дней назад в одну из больниц Красногорска с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Ранее стало известно о том, что на 78-м году жизни умер бывший глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер. Причины смерти не называются. Известно, что несколько дней до смерти Каспер был госпитализирован. Каспер руководил FIS с 1998 по 2021 год.