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Немецкая спортсменка рассказала о секс-вечеринках на Олимпиаде

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Бывшая немецкая прыгунья в длину Сьюзен Тидтке рассказала о поведении спортсменов на Олимпийских играх.

По словам экс-легкоатлетки, пьяные дебоши в Олимпийской деревне являются неотъемлемой частью соревнований, а запреты не дают результата.

«Секс всегда является проблемой в Олимпийской деревне. На Олимпиаде спортсмены находятся на пике своей физической формы. Когда соревнования заканчиваются, они хотят выплеснуть свою энергию. Там проходит одна вечеринка за другой, часто в дело вступает алкоголь. Вы всегда слышали, как «веселятся» другие, иногда вы едва могли заснуть», — цитирует бывшую немецкую спортсменку Bild.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось, что для Олимпийских игр — 2020 в Токио спроектировали специальные кровати для предотвращения сексуальных контактов среди участников соревнований.

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