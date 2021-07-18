Бывший офицер КГБ сравнил памятку ОКР с соревнованиями в советские времена

Бывший офицер КГБ Константин Гьянов в интервью американскому телеканалу PBS высказался об инструкциях для спортсменов, которые отправятся на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.

«Памятка ОКР чем-то напоминает советские времена, когда офицеры КГБ часто сопровождали спортсменов, участвующих в соревнованиях за рубежом, и держали их «на коротком поводке»», — сказал Гьянов.

14 июля «Ведомости» сообщили, что организация представила спортсменам инструкцию, в которой указаны рекомендации по ответам на различные вопросы, в том числе о движении Black Lives Matter, Крыме и Донбассе.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов объяснил рекомендации для спортсменов по вопросам о Крыме и BLM. Он заявил, что существует много нюансов, из-за которых спортсмены могут попасть в неприятные ситуации.