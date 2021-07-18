Народный артист России подверг критике Российский футбольный союз

Народный артист России Валерий Баринов высказался о Российском футбольном союзе (РФС), передает Sport24.

«Никита Симонян — единственный человек в РФС, который разбирается в отечественном футболе, но ему уже много лет. В РФС есть много других людей, у которых должность выше, а они ничерта не понимают. Как это возможно? Почему у нас так?» — сказал Баринов.

Также Баринов отметил, что у российского футбольного хозяйства состояние растерянности.

«Когда в прессе появляется фамилия Зидан или другого иностранца на пост тренера сборной России, мне начинает казаться, что люди, которые руководят нашим футболом, вообще ничего в нем не понимают», — добавил он.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка раскритиковал игру сборной России по футболу на Евро-2020.