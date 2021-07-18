Актер Баринов сказал, что считает Федуна дилетантом

Актер Валерий Баринов прокомментировал информацию о том, что владелец московского «Спаратка» Леонид Федун предложил на пост тренера сборной России Доменико Тедеско, передает Sport24.

«Сборную России ни в коем случае не должен тренировать иностранец. Я не доверяю Федуну, а он еще кандидатуру Тедеско выдвигает. Леонид Арнольдович — дилетант, он может проявлять инициативу, это единственное на что он способен», — сказал Баринов.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020, уступив Бельгии и национальной команде Дании.

Ранее президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка раскритиковал игру сборной России по футболу на Евро-2020.