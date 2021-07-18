Тренер «Зенита» Семак установил уникальное достижение

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал самым титулованным тренером в истории команды с берегов Невы.

17 июля сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка России, обыграв московский «Локомотив» со счетом 3:0.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

«Зенит» стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю лишь московскому ЦСКА (7).

Семак выиграл свой шестой титул с командой. Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем национального Кубка.

По количеству трофеев Семак опередил Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша.

Ранее голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча за Суперкубок России против московского «Локомотива».

«Взять трофей оказалось непросто в том плане, что было очень душно. В перерыве даже голова немного плыла. А так, по игре, мне кажется, мы были сильнее. «Локомотив» смотрелся неплохо, просто индивидуальные ошибки сыграли с ним злую шутку», — сказал Кержаков.