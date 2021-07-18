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Фанатов «Локомотива» заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кенигсберг»

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РИА Новости

Фанатов московского «Локомотива» из объединения Red-Green Königsberg заставили снять согласованный баннер на матче за Суперкубок России против петербургского «Зенита» из-за того, что на нем было слово «Кенигсберг».

«К нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Также пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: «Cнимайте, мне сказали», — говорится в заявлении фанатов в Instagram.

Красно-зеленые уступили со счетом 0:3.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

«Зенит» стал шестикратным обладателем трофея, уступая по этому показателю лишь московскому ЦСКА (7).

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги матча за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» уступили петербургскому «Зениту» со счетом 0:3.

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