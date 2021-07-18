Хабиб отреагировал на победу Махачева в бою против Мойзеса

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева в бою против Тиаго Мойзеса.

«Это была прекрасная работа, брат, Ислам Махачев. Идем дальше, еще один бой в этом году и будет просто космос обстановка. вся команда выполнила феноменальную работу и конечно же нужно отметить самого Ислама Махачева, который выполнил все инструкции, как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — написал Хабиб в Instagram.

Поединок между Махачевым и Мойзесом завершился в четвертом раунде, когда Махачев успешно применил удушающий прием.

Для россиянина эта победа стала восьмой подряд.

В профессиональной карьере Махачев провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

Ранее Махачев после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом обратился к своим потенциальным соперникам.