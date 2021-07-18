Россиянин Махачев одолел Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31

Россиянин Ислам Махачев одолел бразильца Тиаго Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

Поединок завершился в четвертом раунде, когда Махачев успешно применил удушающий прием.

Для Махачева эта победа стала восьмой подряд. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В профессиональной карьере Махачев провел 21 поединок, в которых одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от возможного поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Махачев сможет победить его? Я скажу «да». Но пока Ислам поднимется, я не думаю, что Оливейра все еще будет чемпионом. Главное, что он правильно понял мои слова. Я считаю его достойным чемпионом», — сказал Хабиб.