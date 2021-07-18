Сабитов о Суперкубке: Семак понял, что «Зенит» может выиграть и без Дзюбы

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов высказался после победы петербургского «Зенита» над столичным «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

«Клуб с берегов Невы взял очередной трофей, сильно не напрягаясь. Можно сколько угодно рассуждать о том, нужен Семак «Зениту» или нет, но с каждым годом он приносит питерскому клубу все больше и больше трофеев.

«Зенит» забивал не без помощи игроков «Локомотива». Первый голевой пас сделал Крыховяк, а Кузяев отличился в стиле Юрия Гаврилова — несильно внутренней стороной стопы точно в угол на мастерстве. Хорошо, что не ушел с поля без забитого мяча Азмун. Не хотелось бы, чтобы у него была голевая засуха.

Третий гол сине-бело-голубых? Видимо, Пабло и Гилерме решили, что двух пропущенных мало, поэтому подарили сопернику еще один. Надо отдать должное Дзюбе — он не пожадничал в том эпизоде и сделал пас находившемуся в лучшей ситуации Ерохину. Почему Дзюба не сыграл с первых минут? Семак понял, что «Зенит» сможет выиграть Суперкубок и без Дзюбы в стартовом составе», — приводит слова специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Артем Дзюба в матче с «железнодорожниками» вышел на 60-й минуте вместо Сердара Азмуна.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» спели песню группы «Ленинград» после завоевания Суперкубка России.