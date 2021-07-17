Экс-игрок «Зенита» считает, что питерцы могут выиграть Лигу чемпионов

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Герасимец заявил, что сине-бело-голубые способны выиграть Лигу чемпионов, передает «Спорт день за днем».

«Считаю, что этот состав не то, что может выйти в плей-офф, но способен бороться за победу в этом турнире. Может, меня сочтут за дурака, но я искренне считаю, что этому составу вполне по силам бороться за победу в Лиге чемпионов. При соответствующем настрое и подготовке этот состав способен обыграть любую команду», — сказал Герасимец.

Последние два сезона, петербургский клуб, находясь при жребии в первой корзине, занимал последнее, четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов и вылетал из еврокубков. В следующем сезоне клуб с берегов Невы стартует также с группового этапа, однако будет посеян лишь в третьей корзине, что усложнит задачу выхода в весеннюю часть турнира.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о причинах неудач петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.