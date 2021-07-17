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Лидер сборной России открестился от сравнений с командой Черчесова после провала на Евро по регби

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Reuters

Игрок сборной России по регби-15 Юрий Кушнарев прокомментировал слова капитана своей команды Виктора Гресева, который пообещал показать на Евро более хорошую игру, чем подопечные Станислава Черчесова на футбольном чемпионате Европы.

По мнению Кушнарева, соревноваться с футбольной сборной России по игре в принципе невозможно, поскольку эти виды спорта слишком различаются, чтобы даже в теории их сравнивать.

«Регби и футбол — это разные виды спорта, поэтому я бы не стал их так сравнивать. В регби много нюансов, в которых ты можешь выигрывать и проигрывать. Есть контактная игра, есть позиционная игра, есть игра ногами. Все намного сложнее, чем в футболе. Там можно зацепиться за один момент, потом где-то отстоять, поставить автобус, но в регби это не прокатит. Если ты проигрываешь в каком-то аспекте, то будешь уступать в нем весь матч, и соперник тебя накажет — ты проигрываешь. Случайностей здесь не бывает, в отличие от футбола», — передает слова Кушнарева корреспондент «Газеты.Ru».

Также регбист объяснил, почему его команда проиграла португальцам со счетом 26:49 в матче Евро.

«Первые 20 минут матча вообще были катастрофой. Португальцы пробегали мимо нас, будто мы играли в тач-регби (бесконтактный вид этой игры для детей. — «Газета.Ru»). Мы совершенно не могли зацепиться за мяч и получали много штрафных в свои ворота.

В предыдущем матче Евро против португальцев мы победили 19:18? Это был год назад — за это время очень многое изменилось. В составе сборной Португалии появились новые лица — помогла их программа развития молодых игроков. Теперь они совсем на другом уровне. Португальцы выиграли чемпионат Европы до 18 и до 20 лет.

Они питают свои корни и пожинают плоды, большая часть игроков сборной выступает во французском чемпионате, а не в Португалии. Они сейчас на хорошем уровне.

Но вопрос не в них, а в нас — в том, какую игру мы показали. Первые 20 минут мы не могли адаптироваться. Потом уже мы боролись, не сдавались до конца матча, старались заносить попытки. Но мы подсаживались на «стандартах», не могли иногда правильно отреагировать.

Я хорошо вошел в игру в тяжелый момент со скамейки запасных? Я чувствовал себя, как обычно. Чего волноваться? Те, кто на замене, всегда должны быть готовы.

Сейчас идет отбор на Кубок мира (туда попадут две лучшие команды чемпионата Европы. — «Газета.Ru»). Пока задача не выполнена, но мы не опускаем руки и боремся за это.

Мы сейчас мало играем в сборной России, сидим по три-четыре недели в изоляции, только тренируемся. Сложно так тренироваться ни для чего и играть раз в полгода. Это тяжело морально и физически.

Сборной России надо играть в регби чаще. Если бы мы сразу после окончания чемпионата России начали выступать на Евро, то показали бы совсем другой уровень. На капитанской тренировке перед игрой с португальцами я сказал ребятам: «Первые 20 минут будут катастрофическими, будут ошибки». Так и случилось.

Как оцениваю дебют новичков в сборной — Шамиля Давудова и Вадима Жиркова? Давудов хорошо вошел в игру, и я поздравляю обоих ребят. Призываю молодежь выходить на первые роли в чемпионате России и начинать играть, потому что это не дело, когда 37-летние игроки выступают в сборной. Конечно, все хотят быть Юрием Жирковым, как в футболе, но регби — это игра для молодых и быстрых парней.

Призываю все наше российское регби уделить больше внимания юношескому и детскому спорту», — подытожил Кушнарев.

Ранее капитан сборной России высказался о скандальных словах Дзюбы после разгрома на Евро по регби.

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