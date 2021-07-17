Махачев — о Макгрегоре: никому не желаю такой травмы, но он заслужил

Боец UFC в легком весе Ислам Махачев высказался о результате третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Напомним, Порье во второй раз подряд одержал победу над ирландцем. В этот раз поединок закончился после первого раунда, когда врачи диагностировали у Конора перелом ноги.

«Я так и предполагал, что Порье его выиграет. Но такая тяжелая травма... Я бы никому не пожелал такого. Но он заслужил» — передает слова Махачева «Спорт-Экспресс».

В профессиональной карьере Махачев провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 259, россиянин одержал досрочную победу над Дрю Добером. Свой дебютный поединок Махачев провел 1 августа 2010 года против Магомеда Бикбулатова из Азербайджана, одержав победу единогласным решением судей.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31. Бой пройдет на «T-Mobile Arena».

Ранее Ислам Махачев опубликовал видео в своем Instagaram, в котором обращается к непобежденному бойцу Хабибу Нурмагомедову с просьбой найти пожилую женщину, которая стояла с плакатом, на котором написан текст с просьбой о совместном фото с бывшим чемпионом.