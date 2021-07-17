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Игнашевич: то, что мы видели на Евро у Манчини в сборной Италии, было и в «Зените»

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РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич назвал специалистов, которые ставят позиционный футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Кто в РПЛ хорошо ставит позиционную игру? Слуцкий и Ганчаренко любят играть в позиционный футбол. Кстати, Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке сине-бело-голубых, они оба делились со мной мнением о его работе.

И было видно все: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на чемпионате Европы в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема давала сбои», — цитирует экс-игрока национальной команды «Матч ТВ».

Манчини тренировал «Зенит» с 2017 по 2018 год и занял с командой пятую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона 2017/18.

Ранее бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о причинах неудач петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.

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