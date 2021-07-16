Аршавин нашел позитив в выступлении сборной России на Евро-2020

Бывший игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«Из позитива — Игорь Дивеев неплохо выступил. Матвей Сафонов занял свое законное место. Но в целом увидели то, что команда показывала в последние годы», — сказал Аршавин.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.