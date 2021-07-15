«Вашингтон» готов обменять Кузнецова на Тарасенко

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» может обменять форварда Евгения Кузнецова на нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, сообщает The Athletic.

Издание отмечает, что проблемой является контракт Кузнецова, рассчитанный на четыре года, в то время как у Тарасенко двухлетнее соглашение, которое на $300 тысяч меньше, чем у соотечественника.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травм. По информации СМИ, россиянин запросил обмен из-за отсутствия доверия от руководства «Сент-Луиса» и разногласия с одноклубниками.

Кузнецов в сезоне-2020/21 принял участие в 41 матче, в которых набрал 29 (9+20) очков. Руководство «столичных» намерено обменять форварда из-за его проблем с дисциплиной.

Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет продлевать контракт с клубом до драфта расширения, который пройдет 21 июля.