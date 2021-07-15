Журналист шантажировал «Реал» скандальными аудиозаписями Переса и требовал €10 млн

Журналист Хосе Антонио Абеллана в 2011 году пытался шантажировать президента мадридского «Реала» Флорентино Переса публикацией скандальных аудиозаписей, в которых функционер оскорбительно высказывается о футболистах и тренерах команды. Об этом сообщает пресс-служба «королевского клуба» в Twitter.

Отмечается, что представитель СМИ встречался с вице-президентом столичной команды Эдуардо Фернандесом де Бласом и предлагал удалить записи за €10 млн, однако получил в ответ отказ.

Аудиозаписи были опубликованы в середине июля. На одной из них Перес назвал бывшего нападающего «Реала» Рауля Гонсалеса и вратаря Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба». Также президент «королевского клуба» оскорбительно высказывался о нападающем Криштиану Роналду и о бывших главных тренерах «сливочных» Жозе Моуринью и Висенте дель Боске.

Перес руководил испанским клубом с 2000 года, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Под его руководством «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным победителем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Перес подаст в суд на издание за публикацию скандальных аудиозаписей.