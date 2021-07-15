Паралимпийскую чемпионку не пустили в магазин на инвалидной коляске

В Рязани паралимпийскую чемпионку Светлану Коновалову не пустили в магазин одежды в торговом центре из-за того, что она передвигается в инвалидной коляске.

«Продавец встретила нас с подругой у самого входа, демонстративно перегородив проход и выпалив: «На колясках к нам нельзя!!!» Я от шока не сразу поняла, шутка ли это, но моя подруга поинтересовалась, по какой причине. Продавец ответила, что у них узкие проходы и что по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено, а потом еще добавила, что одежда у них только от 48 размера. Моему возмущению не было предела, ширина моей коляски всего 45 см.

Я указала ей на дискриминацию при предоставлении услуг для социально уязвимых категорий граждан. Я предупредила ее, что обращусь в соответствующие органы, на что продавец сказала: «Звоните!» — а она позвонит начальству. Но, видимо, передумала, а позвонила коллеге из соседнего магазинчика. Пришедшая женщина сразу же стала извиняться, а угрюмый продавец продолжала стоять и молчать. Только перед самым нашим уходом она выдавила из себя слова извинения», — написала Коновалова в Instagram.

Коновалова — чемпионка Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции 12,5 км сидя. Всего на домашних Играх спортсменка завоевала пять наград: две золотых, две серебряных и одну бронзовую. В лыжной гонке на 5 км она стала пятой. Также Коновалова является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в шведском Соллефтео в биатлонной гонке на 10 км и мастером спорта России международного класса.

Ранее сообщалось, что паралимпийскую чемпионку 2012 года по легкой атлетике Елену Свиридову обманули почти на 2 млн рублей.