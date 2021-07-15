Экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб оценил шансы Маркова оспорить дисквалификацию

Бывший начальник отдела антидопингового обеспечения Универсиады в Красноярске — 2019 и экс-главный специалист РУСАДА по сбору допинг-проб Максим Веревкин в комментарии «Газете.Ru» объяснил правомерность дисквалификации хоккеиста Андрея Маркова.

«Спортсмен обязан проинформировать антидопинговую организацию, в пуле тестирования которой он состоит, о завершении карьеры в письменной форме и получить подтверждение о получении такого заявления. В противном случае он остается по бумагам действующим спортсменом. Правила распространяются на всех. Санкции на Маркова наложены в соответствии с положениями кодекса и международных стандартов WADA», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что Марков не уведомил РУСАДА официально о том, что завершил карьеру, в результате чего допинг-офицеры продолжали приходить к нему для взятия тестов и не заставали в указанном месте. Из-за пропуска трех допинг-тестов хоккеист был отстранен на 1,5 года и лишен возможности начать тренерскую карьеру.

Максим Веревкин оценил шансы Маркова оспорить дисквалификацию, учитывая отсутствие письменного заявления о завершении карьеры.

«Шансы, конечно, есть. Любую апелляцию необходимо подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне. Но, учитывая все обстоятельства, рассчитывать на снисхождение не стоит. К тому же это долгий и весьма недешевый процесс. Хотя я понимаю, что Марков себе это позволить может.

Я не знаком с обстоятельствами пропуска им трех попыток тестирования, но понимаю, что эти обстоятельства могут повлиять на итоговое решение о снятии санкций. В общем, надо понимать, почему он пропустил эти три теста и могут ли его аргументы быть учтены», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак поддержала Маркова после дисквалификации.