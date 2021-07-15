Фетисов: родители покупают детям места в командах, это ущербная история

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о коррупции в детском хоккее России.

«Надо уходить от блатных детей, которым родители покупают места в командах. Это ущербная история. Есть аналог, на который можно ориентироваться – это НХЛ, где у всех клубов одинаковые возможности: там и ребята прогрессируют быстрее, и тренеры появляются высокопрофессиональные. Сложно определить качество тренера, если у него спортсмены не получают по два, три четыре месяца зарплату. Главное – спортивный принцип, равные возможности, методика подготовки юных спортсменов, поддержка детского тренера», – передает слова Фетисова пресс-служба Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фетисов выступал за ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Экс-хоккеист является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее бывший защитник клуба НХЛ «Монреаль Канэдианс» и сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА.