Малком — о переходе в «Зенит» за €40 млн : может быть, люди завидуют из-за денег

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком высказался о своем трансфере из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Футболист прокомментировал недовольство болельщиков, которые часто вспоминают сумму перехода бразильца из-за постоянных травм.

«На мой взгляд, так говорят люди, которым кажется, что футболистам все дается очень легко. Может быть, за этих людей говорит зависть. В любом случае меня это не задевает.

Я никогда не хотел травмироваться, чтобы просто отбывать номер в клубе. Напротив, с самого первого дня мне хотелось приносить пользу, это и остается моей целью сейчас. Именно это для меня важно, а не то, что кто-то постоянно вспоминает сумму моего трансфера.

Мотивация – единственное, что вызывают у меня эти рассуждения о деньгах. Они меня лишь дополнительно настраивают на игры, на победы. Люди, которые говорят о деньгах, думают, что их легко заработать, а профессия футболиста – простая. На самом деле это не так, – цитирует Малкома «Спорт-Экспресс».

За два проведенных сезона в Российской премьер-лиге за «Зенит» Малком сыграл в 33 матчах, забив семь голов и сделав четыре результативные передачи.

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