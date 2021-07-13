Акинфеев поддержал уход Черчесова с поста тренера сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России.

«Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но ее надо вспоминать на пенсии», — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.