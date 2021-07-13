Легенда «Барселоны» объяснил, почему Италия обыграла Англию в серии пенальти

Футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

«Италия заслужено выиграла Евро-2020. Поздравляю. Это лучшая команда турнира. Конечно, тот факт, что они били первыми, снова им помог. У них было право на ошибку, как и в матче с Испанией. Из-за этого они оставались в игре, даже ошибаясь», — написал Пике в Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее форвард сборной Англии Харри Кейн резко высказался о людях, которые после проигранного финала Евро-2020 Италии оскорбляли в соцсетях темнокожих футболистов команды.