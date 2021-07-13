Мама Аршавина заявила, что хотела бы «спрятать» сына от женщин

Татьяна Аршавина, мама бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина, высказалась об отношениях сына с женщинами, передает Starhit.

«Отгородила бы сына от всех его женщин? Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала бы его, и зачем они ему нужны? Уверена, он мог бы достичь большего и карьера в Англии могла бы сложиться по-другому, если бы не скандалы с женщинами», — сказала Татьяна Аршавина.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, высказалась о его бывшей жене Алисе Казьминой.