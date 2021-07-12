Агент Йоахима Лёва прокомментировал слухи о назначении тренера в сборную России

Футбольный агент Харун Арслан, представляющий интересы экс-наставника бундестим Йоахима Лёва, прокомментировал информацию, что специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лёв возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», — сказал Арслан Sport24.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0). Далер Кузяев во всех трех матчах российской команды на турнире выходил на поле в стартовом составе, дважды он был заменен. Всего на турнире игрок «Зенита» провел на поле 186 минут.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

По информации СМИ, помимо Лева, в список РФС входит португалец Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Зените», экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович, а также наставник молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России не считает выступление команды на Евро катастрофой.