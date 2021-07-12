Премьер-министр Великобритании раскритиковал писавших расистские посты футболистам сборной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге для прессы резко раскритиковал всех, кто писал темнокожим игрокам сборной Англии сообщения с расистскими оскорблениями после финала Евро-2020.

«Для тех, кто отправлял расистские оскорбления некоторым игрокам, я говорю: «Позор вам». Надеюсь, вы заползете обратно под скалу, из-под которой вылезли», – сказал Джонсон.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Социальная сеть Twitter удалила более тысячи твитов расистского содержания в адрес футболистов сборной Англии и заблокировала ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

УЕФА отреагировал на проявления расизма в отношении футболистов сборной Англии и потребовал от английской федерации футбола разобраться в ситуации и наказать виновных.

Ранее сообщалось, что нападающий дортмундской «Борусии» Эрлинг Холанд заступился за игроков сборной Англии, подвергшихся оскорблениям после финала Евро-2020.