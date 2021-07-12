Экс-президент «Спартака» считает, что Англия могла проиграть из-за BLM

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко связал поражение сборной Англии в финале Евро-2020 с акциями BLM.

«Я уже слышал сегодня версию, что англичане довыделывались со своим BLM, с этими коленопреклонениями. И решили дать трем подряд темнокожим игрокам пробить решающие пенальти. И, видимо, самый молодой их них Сака, который бил последним, должен был по сценарию стать героем нации. И вот доигрались», — сказал Червиченко «Советскому спорту».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Англия проиграла из-за ошибок тренера.