Уткин обрадовался поражению Англии в финале Евро-2020 из-за трусости Саутгейта

Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от прошедшего финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.

«Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждет», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.



Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.