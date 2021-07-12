Уткин обрадовался поражению Англии в финале Евро-2020 из-за трусости Саутгейта
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от прошедшего финала чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Англии.
«Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждет», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)
На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.
Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.