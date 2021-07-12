Кейн о поражении в серии пенальти финала Евро: это худшее чувство на Земле

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение в финале чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Италии.

По его словам, какое-то время после континентального первенства его и его партнеров по сборной будет преследовать чувство боли.

«Парни нет могли выложиться сильнее. Худшее чувство в мире — проиграть по пенальти. Это был фантастический турнир — мы должны держать голову высоко.

Мы играли против очень хорошей команды. Мы отлично начали, а в дополнительное время у нас было несколько полумоментов», — цитирует Кейна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.



Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.