Матчи Евро-2020 по футболу посетили суммарно более миллиона человек

Игры чемпионата Европы по футболу 2020 года посетили 1 миллион 99 тысяч 688 зрителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Матчи плей-офф собрали 450 тысяч 368 человек, игры групповой стадии — 649 тысяч 320 зрителей.

Самой посещаемой игрой турнира стал финал между Италией и Англией — на стадионе «Уэмбли» 11 июля собрались 67 тысяч 173 болельщика.

Напомним, что финал завершился победой подопечных Роберто Манчини со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.



Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.