Выпущенные на замену к серии пенальти игроки Англии не забили свои удары

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо не смогли реализовать пенальти по ходу послематчевой серии в финальной игре чемпионата Европы 2020 года против сборной Италии.

Отметим, что футболисты появились на поле специально под серию одиннадцатиметровых ударов, заменив на 120-й минуте Джордана Хендерсона и Кайла Уокера.

Англичане впервые вышли в финал континентального первенства, а итальянцы выигрывали турнир в 1968 годы, обыграв в финале Югославию со счетом 2:0. Также «скуадра адзурра» играла в финалах в 2000 и 2012 годах, где уступила Франции и Испании соответственно.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.