Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался после финального матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии.

По его словам, качество футбола в этой встрече оставляло желать лучшего.

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от прошедшего финала.

Да какие пенальти? Такие бездарности», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее сообщалось, что выпущенные на замену к серии пенальти игроки Англии не забили свои удары.