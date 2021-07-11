Экс-президент «Баварии» признался в антипатии к английским фанатам и Борису Джонсону

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс признался, что испытывает антипатию к болельщикам сборной Англии.

Функционер раскритиковал фанатов родоначальников футбола за освистывание гимна Дании (2:1) перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы — 2020, а также напомнил, как во встрече первого раунда плей-офф против Германии (2:0) болельщики высмеивали девочку в форме немецкой сборной, которая не смогла сдержать слез из-за поражения команды.

«Их премьер-министр Борис Джонсон мне вообще не нравится. Когда я представляю, как он сегодня будет праздновать в футболке сборной Англии, а 60 тыс. людей будут распространять коронавирус... Поведение англичан вызывает антипатию. Главным образом — из-за Брекзита», — цитирует Хенесса Sport1.de.

11 июля сборная Англии встретится в финале Евро-2020 с командой Италии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ранее в Дании рассказали, как английские фанаты тянули женщин за волосы и плевали в детей.