Загитова посетила Крым и назвала его «нашей Родиной»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила Крым.

«Наша Родина», – написала фигуристка в истории своего инстаграма.

Также спортсменка посетила международный детский центр «Артек».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Также Загитова — чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).

Загитова — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.