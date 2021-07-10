Бывший тренер Лунева считает, что вратарь выдержит конкуренцию за место в основе «Байера»

Бывший тренер «Уфы» Сергей Томаров , под руководством которого играл вратарь Андрей Лунев, оценил шансы голкипера пробиться в основной состав леверкузенского «Байера», передает Sport24.

«Сложно сказать, сможет ли он стать основным вратарем «Байера» и сборной. Возраст все-таки еще такой, что для вратаря это может быть только началом карьеры. Знаю, что у него есть очень серьезный конкурент из Финляндии Лукаш Градецки. Но думаю, Лунев не испугается конкуренции и сможет ее выдержать», — сказал Томаров.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о переходе российского вратаря Андрея Лунева в немецкий «Байер».