Авербух оценил вероятность усложнения парных программ Медведевой выбросами

Известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал в интервью «Газете.Ru», как Евгения Медведева планирует усложнять свои совместные выступления с Александром Энбертом новыми парными элементами в рамках ледового спектакля «Анна Каренина».

Фигуристы исполняют роль влюбленной пары — Китти Щербацкой и Константина Левина.

«Выбросы? Пока я точно не прошу форсировать эту историю. Выброс — это очень сложный элемент.

Это только кажется, что, если человек сам исполняет тройные прыжки, то и выброс легко сделает. Нет, нет! Мы очень бережем Женю, следим за ее здоровьем. Все-таки очень много травм у этой юной спортсменки. А она по-настоящему еще совсем молодая, юная женщина.

Постепенно, я думаю, мы будем идти по пути усложнения программ Саши и Жени. Но всему свое время, здесь не надо спешить.

Главное, чтобы Жене было комфортно, чтобы она сохраняла здоровье, чтобы ее ледовая карьера продолжалась и чтобы она как можно дольше радовала поклонников своим талантом», — отметил Авербух.

Медведева и Энберт исполняют в спектакле один из самых сложных элементов в парном катании — тодес, а также непростые верхние поддержки.

Ранее Авербух рассказал об эмоциях Медведевой от выступления в паре с Энбертом.