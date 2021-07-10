Авербух заявил о желании объединить Медведеву и Загитову в новом сезоне «Ледникового периода»

Известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал в интервью «Газете.Ru» о своих планах на следующий сезон «Ледникового периода».

Съемки проекта планируют начать осенью этого года. Авербух будет совмещать работу над «Ледниковым периодом» с показами в Москве своего нового ледового спектакля «Анна Каренина», который в данный момент идет в Сочи.

«К тому моменту наш спектакль уже будет полностью поставлен и обкатан, поэтому фигуристам нужно будет просто находить физические силы, чтобы идти выступать.

Что касается съемок «Ледникового периода», то они будут происходить только раз в неделю. К тому же подготовка к этим съемкам всегда проходит в начале дня, в то время как показ нашего спектакля «Анна Каренина» будет вечером. Так что это все совмещается.

Хотя, конечно, это будет огромная нагрузка — в том числе и для меня. Запуск такого большого количества проектов очень сложен. Но я думаю, что, пока есть силы, надо работать.

19-го сентября завершатся наши гастроли в Сочи, и ребята вернутся в Москву. Там уже полным ходом начнется подготовка к запуску проекта «Ледниковый период». И, конечно, сейчас уже ведутся подготовительные тренировки и вся работа по запуску этого проекта», — рассказал Авербух.

Также знаменитый постановщик отметил, что хотел бы объединить в новом сезоне «Ледникового периода» Алину Загитову и Евгению Медведеву. Загитова была ведущей проекта в прошлом сезоне, а Медведева вела «Ледниковый период. Дети» в 2018 году.

«Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают.

Я буду очень счастлив, если и Женя, и Алина будут участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве — уже не так принципиально. Я уверен, что эти спортсменки будут интересны в любом качестве», — подытожил Авербух.

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