Защитник сборной Англии Уокер заявил, что англичане могут обыграть любую команду

Защитник сборной Англии Кайл Уокер оценил качество футбола, который показывают англичане на Евро-2020, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я играл в разных матчах на протяжении многих лет, так что сейчас просто стараюсь, чтобы все играли в футбол, который нам нравится. С учетом качества наших игроков, когда у всех на лицах улыбка, мы можем обыграть любую команду», — сказал Уокер.

В финальном матче Евро-2020 Англия сыграет против национальной команды Италии, встреча состоится 11 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что Англия обыграет Италию в финальном матче Евро-2020.