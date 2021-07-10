Стало известно, какие клубы, кроме «Байера» хотели приобрести Лунева

Антон Смирнов, представитель футбольной правовой компании «Алетейя», который сопровождал трансфер голкипера Андрея Лунева в леверкузенский «Байер, рассказал, какие клубы претендовали на игрока, передает Eurosport.

«Последние два дня активно вел себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали. Первое серьезное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа», — сказал Смирнов.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели о переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал. На Евро главный тренер команды Станислав Черчесов включил в заявку вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, голкипера «Динамо» Антона Шунина и игрока «Рубина» Юрия Дюпина. При этом тренерский штаб решил обойтись без представителей команд РПЛ, занявших первые три места в минувшем чемпионате: Лунева, спартаковца Александра Максименко и вратаря «Локомотива» Гильерме.

Ранее Смирнов раскрыл подробности переговоров вратаря с «Байером».