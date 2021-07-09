Назван лучший игрок сборной России на Евро-2020 по версии WhoScored

Форвард Артем Дзюба признан лучшим игроком сборной России по версии портала WhoScored.

Нападающий петербургского «Зенита» получил 6,93 балла. Второе место занял Далер Кузяев (6,90). Замкнул тройку сильнейших голкипер Матвей Сафонов (6,84).

Дзюба провел на Евро-2020 три матча, забив один мяч.

На групповом этапе чемпионата Европы команда Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В решающем матче турнира, который состоится 11 июля, встретятся Англия и Италия. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее защитник сборной России Федор Кудряшов поблагодарил за сотрудничество бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. 8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.