В Нидерландах хотят привлечь Промеса к уголовной ответственности за нанесение ножевых ранений

Прокуратура Амстердама намерена привлечь к уголовной ответственности футбоиста «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Игрок подозревается в причастности к нанесению ножевых ранений своему кузену. Об этом сообщает nu.nl.

Промес был арестован в декабре и заключен под стражу на два дня — футболист якобы с ножом атаковал своего двоюродного брата во время большой семейной вечеринки прошлым летом и нанес тому ранение в колено. Поскольку прокуратура не имела оснований для продления содержания Промеса под стражей, игрок был выпущен на свободу, однако обвинения с Квинси сняты не были.

Позже суд наложил арест на виллу футболиста, которая оценивается в 2,1 млн евро, а также постройку возле дома стоимостью в 600 тысяч евро.

Полиция завершила расследование в мае и направила дело в прокуратуру Амстердама, где после экспертизы приняли решение возбудить уголовное дело.

Несмотря на это, Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020. На турнире спартаковец дважды выходил на замены, сначала в третьем туре группового этапа в ничего не решающем матче против Северной Македонии при счете 3:0 в пользу своей команды. Затем Франк де Бур бросил игрока в бой в матче 1/8 финала против Чехии, Промес вышел на поле сразу после удаления Маттейса де Лигта, после чего голландцы пропустили два гола и покинули турнир.

Ранее Владислав Радимов заявил, что если бы Крал и Промес играли за «Зенит», они бы попадали в состав сборных.