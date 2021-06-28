Радимов обвинил «Спартак» в неконкурентоспособности и слабом уровне

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, что футболисты московского «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес не попали в стартовые составы своих сборных на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года.

По его мнению, если быы чех и нидерландец защищали цвета сине-бело-голубых, то с легкостью выигрывали бы конкуренцию у своих партнеров по национальной команде.

«Почему Крал и Промес не играют в стартовый составах своих сборных? Видимо, уровень «Спартака» не настолько высок, чтобы его лидеры играли в командах, вышедших в 1/8 финала чемпионата Европы. Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства, тогда они смогут претендовать на место в старте.

Выступая за «Зенит», играли бы они в стартовых составах? Конечно. Ловрен же играет», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».



Ранее сообщалось, что сборная Чехии обыграла сборную Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020.