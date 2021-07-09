Главный тренер «Ахмата» назвал российских специалистов, которые могли бы возглавить сборную

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев порассуждал о том, кто из российских тренеров может сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«У нас есть Бердыев, Семин, Непомнящий, которого зря выбросили, потому что человек за короткий срок собрал сборную, которая навела фурор на мировом первенстве. Они готовы сегодня. Если мы говорим о глобальных вещах, то я бы брал тренеров новой концепции, которые будут строить абсолютно новый футбол, омолаживать сборную, играть в более агрессивный футбол. Например, мне нравится, как Федотов работает», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что наставник «Ахмата» заявил, что не согласился бы возглавить сборную России.