Наставник «Ахмата» заявил, что не согласился бы возглавить сборную России

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не согласился бы возглавить сборную России в данный момент.

«Возглавлю ли я сборную, если завтра предложат? Нет. Потому что у меня есть обязательства перед клубом, перед ребятами. Сейчас у нас стартует новый сезон, я приглашал футболистов, у меня есть ответственность перед ними. Два раза в сборную не зовут? Зовут и два — при хорошей работе. Леонида Слуцкого могут позвать и три, и четыре раза. За одного битого двух небитых дают. Вопрос в профессиональных качествах», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России поблагодарил Черчесова за то, что он сделал для всей страны.