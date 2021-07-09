Перенесший операцию Спинаццола сообщил, что приедет на «Уэмбли» и будет прыгать на костылях

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола сообщил, что несмотря на только перенесенную операцию на ахилловом сухожилии, которая выбила его из строя на четыре-пять месяцев, он будет поддерживать своих партнеров по команде во время финального матча Евро-2020 против Англии на «Уэмбли».

«Я буду на трибунах, буду подбадривать их с костылями! Если бы Италия победит, буду прыгать и праздновать со всеми. Моя жена постоянно говорит мне быть осторожным, поэтому я надеюсь попрыгать на одной ноге. Скажу ребятам, что я на поле вместе с ними», — цитирует Спинаццолу Football Italia.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась с командой Украины (4:0). В полуфинале в дополнительное время были обыграны датчане (2:1).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). На стадии полуфинала в серии послематчевых пенальти Италия оказалась удачливее испанцев (2:1 пен.).

Спинаццолу унесли с поля на носилках на 80-й минуте четвертьфинального матча с Бельгией, спустя несколько дней игроку сделали операцию в Финляндии. Сборная Италии записала трогательный ролик в поддержку игрока.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что его команда может сделать то, что каждый англичанин запомнит на всю жизнь.