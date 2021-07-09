Саутгейт о финале: мы можем сделать то, что каждый англичанин запомнит на всю жизнь

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне финального матча Евро-2020 против Италии написал письмо, адресованное всем жителям страны.

«Дорогая Англия, это был чрезвычайно трудный год. Все в этой стране напрямую пострадали от изоляции и потерь. Но мы также видели бесчисленное количество примеров героизма и самопожертвования. Это дало нам всем новое понимание хрупкости жизни и того, что действительно важно. Когда вы думаете об общей схеме вещей, возможно, футбол не так уж важен. И то, о чем я хочу поговорить сегодня, намного больше, чем футбол.

Есть кое-что, что я говорю нашим игрокам перед каждой игрой в Англии, и я повторяю это потому, что действительно верю в это всем своим сердцем. Я говорю им, что, когда вы выходите на поле в этой форме, у вас есть возможность творить историю, которую люди запомнят навсегда. Вы являетесь частью опыта, который длится в коллективном сознании нашей страны.

Для меня лично мое чувство идентичности и ценностей тесно связано с моей семьей и, в частности, с моим дедушкой. Он был ярым патриотом и гордым военным, служившим во время Второй мировой войны. Идея представлять «Королеву и страну» всегда была важна для меня. Мы так хорошо устраиваем зрелища в Британии, и, когда я рос, такие вещи, как серебряный юбилей королевы и королевские свадьбы, оказали на меня влияние. Я верю, что эта гордость есть у каждого, включая наших футболистов. Каждая игра, независимо от соперника, может запомниться болельщику сборной Англии на всю жизнь.

Независимо от вашего воспитания и политики, ясно одно: мы невероятная нация, которая внесла огромный вклад в искусство, науку и спорт. У нас есть особая идентичность, и это остается мощным мотиватором. Мы независимые мыслители. Мы говорим по важным для нас вопросам, и мы этим гордимся.

Конечно, нас с моими игроками будут судить по выигранным матчам. Только одна команда может выиграть Евро. Мы никогда не делали этого раньше и очень хотим сделать это впервые. Поверьте мне.

Но реальность такова, что результат — это лишь малая часть успеха. Когда играет Англия, на карту поставлено гораздо большее. Речь идет о том, как мы ведем себя на поле и за его пределами, как мы объединяем людей, как мы вдохновляем и объединяем, как мы создаем воспоминания, которые длятся дольше 90 минут.

Я думаю обо всех маленьких детях, которые будут смотреть этим летом, рисуя свои первые рисунки. Что бы ни случилось, я просто надеюсь, что их родители, учителя и руководители клубов обратятся к ним и скажут: «Смотрите, так можно представить свою страну. Вот что такое Англия. Это то, что возможно».

Если мы сможем это сделать, это будет лето, которым можно будет гордиться», — написал Саутгейт на странице The Players' Tribune.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась с командой Украины (4:0). В полуфинале в дополнительное время были обыграны датчане (2:1).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). На стадии полуфинала в серии послематчевых пенальти Италия оказалась удачливее испанцев (2:1 пен.).

Ранее главный тренер сборной Англии поделился ожиданиями от финала Евро-2020.