Комментатор Орлов считает, что Черчесов поступил благородно, отказавшись от компенсации

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался на тему увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов поступил благородно, отказавшись от компенсации. Мы должны сказать ему спасибо за его пять лет работы. Все-таки был очень увлекательный чемпионат мира, попали в четвертьфинал, а это большой успех для нашего футбола. Теперь мы это понимаем еще больше. А на чемпионате Европы не вышли из группы — так получилось», — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Ранее волейболист Спиридонов заявил, что у Черчесова не хватало мозгов.