Роберто Карлос заявил, что у сборных Бразилии и России общая проблема

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о ситуации с главным тренером национальной команды России.

«Возможно, иностранный тренер может изменить философию российского футбола. В сборной есть натурализованные игроки, думаю, что можно было бы поставить иностранца во главе сборной России, чтобы игроки осознали, что благодаря качеству и силе они могут дойти до полуфинала или даже финала чемпионатов Европы и мира.

На клубном уровне они играют хорошо. То же самое было со сборной Бразилии — футболисты, хорошо выступающие в своих клубах, не могут играть на том же уровне в национальной команде, это нормально», — приводит слова Карлоса ТАСС.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Черчесова обыграли Финляндию (1:0), крупно проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и не вышли в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от компенсации в €5 млн при расторжении контракта с РФС.