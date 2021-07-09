Валуев считает, что у Макгрегора есть шансы победить Порье

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев дал прогноз на бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Бой состоится в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе.

«Не перегибает ли Макгрегор палку своими оскорблениями? Ничего не могу сказать по этому поводу, я пресс-конференцию перед боем не видел. Дастин — опытный боец, никакие слова оппонента ему не помешают. Конор зарабатывает деньги и делает все для того, чтобы подогреть интерес к своему поединку. Его гонорар напрямую зависит от количества просмотров. Желание Макгрегора вновь проявить себя в смешанных единоборствах, думаю, еще не закончилось.

Что касается фаворита предстоящего боя, то если спортсмены уйдут в поздние раунды, то там выше возможность победить у Порье. Шанс Макгрегора — в дебюте поединка», — сказал Валуев в интервью «Газете.Ru».

Первый бой между Макгрегором и Кормье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Хабиб ответил Макгрегору, заявившему, что россиянин ничего не сделал в спорте.